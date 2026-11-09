Van'da Muradiye Şelalesi çevresi karla kaplandı, kar örtüsü dronla görüntülendi

Van'da Muradiye Şelalesi çevresi karla kaplandı, kar örtüsü dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muradiye Şelalesi'nin çevresi ve bölgedeki mesire alanı, Van'da etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Yağışlarla debisi yükselen şelalenin kar altındaki görünümü dronla kaydedildi.
Van'da etkili olan kar yağışının ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.
Yaklaşık 20 metre yüksekten akan şelale, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Yağışlarla debisi yükselen şelalenin bulunduğu bölgedeki mesire alanı ve çevresi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Şelale ile çevresindeki kar örtüsü dronla görüntülendi.
Kaynak: AA