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Van'da Muhtarlar Günü Kutlaması

Van'da Muhtarlar Günü Kutlaması
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Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi ve muhtarlığın önemine vurgu yaptı.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Makamında kabul ettiği muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayan Bakan, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu söyledi.

Muhtarlığın devletin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğunu belirten Bakan, "Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten bu kutsal kurumun özünün bozulmadan, siyasallaşmadan, siyasallaştırılmadan korunması dileğiyle tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Muhtarlar da Kaymakam Bakan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel

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