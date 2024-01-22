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Van'da meydana gelen kazada yaralananların sağlık durumu iyi

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Van'da meydana gelen kazada yaralanan 27 kişiden 11'i Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11'i Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 5'i ise Gevaş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazada yaralanan 27 kişiden 11'i, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11'i Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 5'i ise Gevaş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ancak tedbir amaçlı olarak hastanede bir süre daha tutulacakları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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