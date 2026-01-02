Van'da ulaşım sağlanamayan yerleşim yerlerindeki hastaların yardımına ekipler yetişti

Van'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yerleşim yerlerinde mahsur kalan hastalar, ekiplerin çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarında kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti.

Yukarı Darıca Mahallesi Aşağı Darıca mezrasında KOAH rahatsızlığı bulunan 83 yaşındaki Habip Kara'yı hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Yolun kapalı olması nedeniyle bölgeye gidemeyen sağlık ekipleri Büyükşehir Belediyesi Başkale Şantiye Şefliğinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Başkale ilçesine 66 kilometre uzaklıktaki mahalleye ulaşmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3,5 saat süren çaba ile ambulansın mezraya ulaşmasını sağlayan ekipler, mahalle ve mezra yolunu da ulaşıma açtı. Ambulansa alınan Kara, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Ekipler ayrıca Tuşba ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi, Özalp ilçesine bağlı Kırkçalı Mahallesi ile Gevaş ilçesine bağlı Aydınocak Mahallesi'nde yolda kalan ambulansları kurtararak hastalara ulaşmalarını sağladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, Başkale, Edremit, İpekyolu, Saray, Özalp, Gürpınar, Bahçesaray ilçelerinde birçok noktada araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.