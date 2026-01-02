Haberler

Van'da ulaşım sağlanamayan yerleşim yerlerindeki hastaların yardımına ekipler yetişti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hastalar, ekiplerin özverili çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı. 83 yaşındaki KOAH hastası Habip Kara'nın kurtarılması için özel bir çaba gösterildi.

Van'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı yerleşim yerlerinde mahsur kalan hastalar, ekiplerin çalışmaları sonucu hastanelere ulaştırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarında kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti.

Yukarı Darıca Mahallesi Aşağı Darıca mezrasında KOAH rahatsızlığı bulunan 83 yaşındaki Habip Kara'yı hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Yolun kapalı olması nedeniyle bölgeye gidemeyen sağlık ekipleri Büyükşehir Belediyesi Başkale Şantiye Şefliğinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Başkale ilçesine 66 kilometre uzaklıktaki mahalleye ulaşmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3,5 saat süren çaba ile ambulansın mezraya ulaşmasını sağlayan ekipler, mahalle ve mezra yolunu da ulaşıma açtı. Ambulansa alınan Kara, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Ekipler ayrıca Tuşba ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi, Özalp ilçesine bağlı Kırkçalı Mahallesi ile Gevaş ilçesine bağlı Aydınocak Mahallesi'nde yolda kalan ambulansları kurtararak hastalara ulaşmalarını sağladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, Başkale, Edremit, İpekyolu, Saray, Özalp, Gürpınar, Bahçesaray ilçelerinde birçok noktada araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı terörist ailesini de tehdit etmiş

3 polisimizi şehit eden teröristin cenazesini kimse almayacak
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Ramos eski kulübünü satın alıyor

Eski kulübünü satın alıyor