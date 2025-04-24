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Van'da Kuş Cennetinde Yangın Çıktı

Van'da Kuş Cennetinde Yangın Çıktı
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Van'ın Edremit ilçesindeki sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin ulaşmakta zorlandığı bataklık alanda meydana geldi. Yangın, dronla görüntülendi.

Van'ın Edremit ilçesinde, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.

Gölkaşı Mahallesi'nin güney kısmından geçen Engil Çayı kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede binlerce metrekarelik alana yayıldı.

Bölgeden dumanların yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine buraya itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bataklık nedeniyle yangının çıktığı yere ulaşamayan ekipler, bölgede önlem aldı.

Çok sayıda tür kuşun barındığı alandaki yangın, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel
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