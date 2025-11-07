Haberler

Van'da 'Kitap Van Projesi' Kapsamında Okuma Yarışması Düzenlendi

Van'da 'Kitap Van Projesi' Kapsamında Okuma Yarışması Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Kitap Van Projesi' çerçevesinde, 13 ilçeden katılımcıların yer aldığı kitap okuma yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya 169 öğrenci ve 13 yetişkin katılarak, il birinciliği için yarıştı.

Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Kitap Van Projesi" kapsamında kitap okuma yarışması düzenlendi.

İpekyolu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılan yarışmaya, 13 ilçeden farklı yaş gruplarında 169 öğrenci ve 13 yetişkin katıldı.

Katılımcılar, sınava girerek il birinci olmak için çaba gösterdi.

Proje koordinatörü Gökhan Arslan, valilik tarafından yürütülen proje kapsamında öğrencilerin evlerine kitap ulaştırıldığını ve kütüphanelerin zenginleştirildiğini söyledi.

Kitap okuma yarışmalarının öğrencilere büyük katkısının olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Kitap Van Projesi'nin bir basamağı olan bu yarışma her sene dört büyük kitap okuma yarışması şeklinde düzenleniyor. Bu yıl da ilkini düzenlediğimiz kitap okuma yarışmasını ilçe birincilerimizin katılımıyla gerçekleştirmiş oluyoruz. Anaokulundan on ikinci sınıfa kadar ve hatta yetişkinlerin de dahil olduğu sınavı büyük bir özenle gerçekleştirip il birincilerimizi seçiyoruz. Amacımız öğrencilerin okumaya olan ilgilerini ve duyarlılığını canlı tutmak."

4 yılda on üç yarışma düzenlediklerini dile getiren Arslan, "Projenin daha fazla duyulması ve çocukların ilgisini çekmesi için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bu kapsamda güzel sonuçlar da alıyoruz. Projenin başlamasına ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür ederiz." dedi.

Proje koordinatörü Aylin Gökoğlu ise "13 ilçeden ve farklı sınıflardaki birincilerimiz şu anda burada bulunuyor. İl genelinde yapılacak olan yarışmada birincilik almak adına yarışıyorlar. Her kademenin birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü belirleyerek onlara ödüllerini takdim edeceğiz. Bu projeye Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik ve kıymetli öğretmenlerimizin çabasıyla gerçekleştiriyor. Buradan emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.