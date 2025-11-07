Van'da 'Kitap Van Projesi' Kapsamında Okuma Yarışması Düzenlendi

Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Kitap Van Projesi" kapsamında kitap okuma yarışması düzenlendi.

İpekyolu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılan yarışmaya, 13 ilçeden farklı yaş gruplarında 169 öğrenci ve 13 yetişkin katıldı.

Katılımcılar, sınava girerek il birinci olmak için çaba gösterdi.

Proje koordinatörü Gökhan Arslan, valilik tarafından yürütülen proje kapsamında öğrencilerin evlerine kitap ulaştırıldığını ve kütüphanelerin zenginleştirildiğini söyledi.

Kitap okuma yarışmalarının öğrencilere büyük katkısının olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Kitap Van Projesi'nin bir basamağı olan bu yarışma her sene dört büyük kitap okuma yarışması şeklinde düzenleniyor. Bu yıl da ilkini düzenlediğimiz kitap okuma yarışmasını ilçe birincilerimizin katılımıyla gerçekleştirmiş oluyoruz. Anaokulundan on ikinci sınıfa kadar ve hatta yetişkinlerin de dahil olduğu sınavı büyük bir özenle gerçekleştirip il birincilerimizi seçiyoruz. Amacımız öğrencilerin okumaya olan ilgilerini ve duyarlılığını canlı tutmak."

4 yılda on üç yarışma düzenlediklerini dile getiren Arslan, "Projenin daha fazla duyulması ve çocukların ilgisini çekmesi için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bu kapsamda güzel sonuçlar da alıyoruz. Projenin başlamasına ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür ederiz." dedi.

Proje koordinatörü Aylin Gökoğlu ise "13 ilçeden ve farklı sınıflardaki birincilerimiz şu anda burada bulunuyor. İl genelinde yapılacak olan yarışmada birincilik almak adına yarışıyorlar. Her kademenin birincisi, ikincisi ve üçüncüsünü belirleyerek onlara ödüllerini takdim edeceğiz. Bu projeye Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik ve kıymetli öğretmenlerimizin çabasıyla gerçekleştiriyor. Buradan emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.