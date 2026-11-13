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Van'da Kitap Van Projesi kapsamında düzenlenen okuma yarışmasına 169 öğrenci katıldı

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Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen Kitap Van Projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasına 13 ilçeden 169 öğrenci ve 13 yetişkin katıldı. Katılımcılar il birinciliği için çaba gösterdi.

Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Kitap Van Projesi" kapsamında kitap okuma yarışması düzenlendi.

Tuşba Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde yapılan yarışmaya, 13 ilçeden farklı yaş gruplarında 169 öğrenci ve 13 yetişkin katıldı.

Katılımcılar, sınava girerek il birinci olmak için çaba gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Proje Sorumlusu Harun Kutlu, kentte eğitim alanında önemli projelerin yürütüldüğünü belirtti.

Kutlu, "Kitap Van Projesi de yapılan bu işlerden biridir. Okul kütüphanelerini zenginleştirme, çeşitli yazma etkinlikleri, kitap okuma yarışmaları, öğrencilerimizin il ve ilçe halk kütüphanelerine üyeliği ve ziyaretleri kapsamında yoğun ve keyifli bir çalışma içindeyiz. Bu noktada desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere il müdürümüze, öğretmenlerimize ve tüm velilerimize çok teşekkür ederim." dedi.

Proje koordinatörü Gökhan Arslan ise "Okullarda en çok kitap okuyan öğrenciler, ilçe bazlı bir sınava tabi tutuldular. İlçelerden her kademede dereceye giren öğrenciler de bugün yapılan il sınavına katıldılar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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