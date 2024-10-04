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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van'da 27 Eylül'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in bulunması için arama çalışmaları yedinci gününde devam ediyor. Van Gölü'nde hem su altında hem de kıyıda ekipler tarafından yapılan aramalarda, sonar cihazları ve su altı görüntüleme ekipmanları kullanılıyor.

Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları yedinci gününde de devam ediyor.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş'in bulunması için hem gölde hem de kıyıda arama yapılıyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının yer aldığı çalışmalarda, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak gölün derinlikleri taranıyor.

Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazının da kullanıldığı çalışmalarda, çevredeki her yer kontrol ediliyor.

AFAD, Çevik Kuvvet, Polis Arama ve Kurtarma (PAK) ve Yunus ekipleri ile sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekipleri sahilde çalışma yürütüyor.

Sahile yakın olan Bardakçı Mahallesi'nde, çevredeki metruk yapılarda ve sazlık alanlarda arama yapan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını da inceliyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise çalışmaların yürütüldüğü bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel

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