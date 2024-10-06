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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van'da 27 Eylül'den bu yana kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için arama çalışmaları sürüyor. Sahile çakıl taşı toplamaya gideceğini söyleyen Kabaiş, ekiplerin termal kameralar ve sonar cihazları ile yaptığı aramalarda bulunamadı.

Van'da 27 Eylül cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bulunması için ekipler termal kameralı dron da kullanarak hem gölde hem de kıyıda arama yapıyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazı kullanarak gölün derinliklerinde çalışma yürütüyor.

Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazıyla da bölge kontrol ediliyor.

Daha önce sahile yakın olan Bardakçı Mahallesi'nde, çevredeki metruk yapılarda ve sazlık alanlarda arama yapan güvenlik güçleri, Kabaiş'in Van'a geldiği günden kaybolduğu güne kadar bütün kamera görüntülerinin kaydını incelemeyi sürdürüyor.

Öğrencinin en son görüştüğü kişilerin ve çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayanların bilgisine de başvuran ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

Güvenlik 3-sayfa Eğitim Güncel Sonar van

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