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Van'da kaybolan zihinsel engelli Yusuf aranıyor (2)

Van'da kaybolan zihinsel engelli Yusuf aranıyor (2)

Güncel Haberler

EVİNDEN 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDUErciş ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde kaybolan zihinsel engelli Yusuf Karataş, mahalleye 20 kilometre uzaklıkta açık alanda bulundu.

EVİNDEN 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Erciş ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde kaybolan zihinsel engelli Yusuf Karataş, mahalleye 20 kilometre uzaklıkta açık alanda bulundu. Çobanların bulduğu Karataş, jandarma ekipleri tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada kontrolleri yapılan Karataş, daha sonra Pınarlı Mahallesi'ndeki evine götürülerek ailesine teslim edildi. Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Barış KUL/VAN,ERCİŞ-DHA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Güncel

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