Van'da kaybolan zihinsel engelli Yusuf aranıyor (2)

EVİNDEN 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Erciş ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde kaybolan zihinsel engelli Yusuf Karataş, mahalleye 20 kilometre uzaklıkta açık alanda bulundu. Çobanların bulduğu Karataş, jandarma ekipleri tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada kontrolleri yapılan Karataş, daha sonra Pınarlı Mahallesi'ndeki evine götürülerek ailesine teslim edildi. Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Barış KUL/VAN,ERCİŞ-DHA