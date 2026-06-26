Van'da debisi yükselen akarsular ile çiçeklerle bezenen yaylalar görsel şölen sunuyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde, karların erimesi sonucu debisi yükselen akarsular ile çiçeklerle renklenen yaylalar görsel şölen oluşturdu.

Yüksek rakımlı yaylaları, zengin florası ve su kaynaklarıyla öne çıkan ilçenin Norduz bölgesi, haziran ayının son günlerinde kış ve bahar manzaralarını bir arada sunuyor.

Çetin geçen kışın ardından dağların zirvelerinde varlığını sürdüren kar kütlelerinin erimesi, vadi boyunca uzanan akarsuların debisini yükseltti.

Kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren araziler ve rengarenk açan çiçeklerin, coşkulu akan akarsularla bütünleşerek oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.