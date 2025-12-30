Van'da eğitime 'kar' engeli; 389 yerleşim yeri yolu kapalı

VAN'DA KARLA MÜCADALE

Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 389 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını 230 iş makinesi ve 600 personel ile yürütüyor. Ekipler, kar yağışının en çok olduğu Gürpınar ilçesine bağlı Topyıldız Mahalle Grup Yolu'ndaki Akdoğu, Beşbudak, Dikbıyık Kalkanlı ve bağlı mezralarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

'KIŞ ŞARTLARI ÇOK AĞIR GEÇİYOR'

Kepçe operatörü İzzettin Uçuk, Norduz bölgesinde zorlu bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu bölge yaklaşık 3 bin rakıma sahip. Bizler gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz" dedi.

Akboğa Mahallesi'nden Mecit Çetin ise "Bizim bulunduğumuz bölgede kış şartları çok ağır geçiyor. Tüm zorluklara rağmen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gelip yolumuzu açıyorlar. Bugün de yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yolumuzu açtılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Behçet DALMAZ/VAN,