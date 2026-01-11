Haberler

Van'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan 278 Yerleşim Yerinin Yolu Açıldı

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 278 yerleşim yerinin yolları açıldı. Belediye ekipleri 400 kamyon karı ilçe dışına taşırken, esnaf da kardan adam yaparak kışın tadını çıkardı.

BAŞKALE'DE 400 KAMYON KAR, İLÇE DIŞINA TAŞINDI

Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda biriken kar kütlelerini, iş makineleriyle temizledi. Belirli noktalarda toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı. Başkale belediyesi tarafından 13 araç ve 25 personelle yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 400 kamyon kar, kent dışına taşındı. Belediye ekipleri, ayrıca buz riski olan cadde ve sokaklarda da tuzlama çalışması yaptı.

Bazı esnaf kardan adam yaptı. İlgi çeken kardan adamı görenler, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
