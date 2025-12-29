Haberler

Van'da 341 yerleşim yeri kardan kapalı; okullar da tatil

Van'da 341 yerleşim yeri kardan kapalı; okullar da tatil
Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 569 yerleşim yerinden 228'i yeniden ulaşıma açıldı. 341 yerleşim yeri için çalışmalar sürerken, Van-Bahçesaray kara yolu tedbir amaçlı kapatıldı. Tüm okullar tatil edildi.

VAN'da kar yağışı sonrası kapanan 569 yerleşim yerinden 228'i çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 341 yerleşim yeri için çalışmalar sürerken, Van- Bahçesaray kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası önceki gece başlayan, dün de süren kar yağışı ile 293 mahalle ve 276 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan 569 yerleşim yerinden 228'i yeniden ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı kalan 341 mahalle ve mezra yolunu açmak için yoğun çalışma yürütüyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. Belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlarla kent dışına taşındı. Diğer yandan kentteki tüm okullar bugün tatil edilirken, Van-Bahçesaray kara yolu da tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
