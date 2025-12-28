Haberler

Van'da 569 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Van kent merkezinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 569 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, belediye ekipleri kapalı yolları açmak için yoğun çaba harcıyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı yüksek kesimlerde de temizlik çalışmaları sürüyor.

BAŞKALE'DE EKİPLER KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTI

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye kadar ulaşırken, belediye ekipleri mahalle yollarının kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. İlçe merkezinde park edilen bazı araçlar kara gömülürken, beyaz örtüyle birlikte ilçede güzel görüntüler de oluştu.

