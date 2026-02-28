Haberler

Van'da ekiplerin zorlu karla mücadele çalışması

Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 390 yerleşim yerinden 230'u ulaşıma açılırken, kapalı olan 70 mahalle ve 90 mezra için çalışmalar sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi geçtiği bölgelerde, ekipler yoğun mesai harcıyor.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan 390 yerleşim yerinden 230'u ulaşıma açıldı. Ekipler, iş makinalarının boyunu aşan yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte önceki akşam saatlerinde bahar havasının yerini kar yağışı ve soğuk hava aldı. Yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan 390 yerleşim yerinden 230'u ulaşıma açıldı. Kapalı olan 70 mahalle ile 90 mezranın yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Kar yağışının en çok etkili olduğu Başkale ilçesinin kırsal bölgelerinde ise rüzgarın da etkisi ile kar kalınlığı yer yer 4 metreyi geçti. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile Karayolları'na bağlı ekipler, sorumluluk alanlarındaki yol ağında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği bölgelerde ekipler, kar savurma araçlarıyla yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


