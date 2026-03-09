Haberler

Van'da 216 yerleşim yerinden 157'si ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 216 yerleşim yerinden 157'si yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 59 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Van'da iki gün önce yağan kar yağışı nedeniyle 88 mahalle ve 128 mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 216 yerleşim yerinden 157'si yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 28 mahalle ve 31 mezra yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, İpekyolu Belediyesi de kendi sorumluluk alanlarındaki cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
