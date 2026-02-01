Haberler

Van'da 78 Yerleşim Yeri Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Van'da 78 Yerleşim Yeri Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Güncelleme:
Van'ın 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu toplam 78 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalar başlattı. Yetkililer, çığ riski konusunda vatandaşları uyardı.

VAN'ın 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Van'ın 6 ilçesinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Çatak'ta 40, Gürpınar'da 22, Bahçesaray'da 6, Başkale'de 2, Özalp'ta 5 ve Saray'da 3 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan 78 yerleşim yerinin yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ilçe belediyeleri de kendi sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yaptı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 santimetreye kadar ulaşırken, yetkililer vatandaşların çığ riskine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
