Van'da kardan kapanan 312 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 389 yerleşim yerinden 312'sinin yolu ekiplerin yoğun çalışmalarıyla açılırken, 77 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 cm, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşıyor.

VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 389 yerleşim yerinden 312'sinin yolu ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden açıldı. Kapalı kalan 77 mahalle ve mezra yolunun açılması için ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Van'da 3 gün boyuncu belirli aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 174 mahalle ve 215 mezra yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yollardan 312'si yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 77 mahalle ve mezra yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 25 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Kent genelinde tüm okullar bugün de tatil edilirken, Van-Bahçesaray kara yolu da tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapalı tutuluyor.

