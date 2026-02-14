Haberler

Van'da 43 Yerleşim Yerinin Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Van'da 43 Yerleşim Yerinin Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 mahalle ve 27 mezranın bulunduğu toplam 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışmaları sürdürüyor.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kentte etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Başkale, Bahçesaray, Gürpınar ve Erciş'te etkisini daha fazla hissettiren kar yağışı nedeniyle 16 mahalle, 27 mezra olmak üzere toplam 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Başkale'de etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri yolu ulaşıma kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın tekrar sağlanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler

Çifte cinayette bilinmeyen detay! Mesajla tuzağa çekmişler
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler