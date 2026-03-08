Van'da 216 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi buldu.

Van'da dün sabah başlayan ve gece geç saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 88 mahalle ve 128 mezra yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi buldu.

Öte yandan Van Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kendi sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yapıyor. Kentin belirli noktalarında toplanan kar yığınları kamyonlarla il dışına taşınırken, belediye işçileri de kaldırımlardaki karları kar kürekleriyle temizliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı