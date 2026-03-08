Haberler

Van'da 216 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Van'da 216 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri yolların açılması için yoğun çalışma yapıyor.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi buldu.

Van'da dün sabah başlayan ve gece geç saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 88 mahalle ve 128 mezra yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi buldu.

Öte yandan Van Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kendi sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yapıyor. Kentin belirli noktalarında toplanan kar yığınları kamyonlarla il dışına taşınırken, belediye işçileri de kaldırımlardaki karları kar kürekleriyle temizliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor