Van'da kar yağışı etkili oldu

Van kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 206 mahalle ve mezra yolu kapandı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VAN kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 206 mahalle ve mezra yolu kapandı. Kent merkezindeki kar kalınlığı ise yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Van kent merkezinde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. 206 mahalle ve mezra yolunun kapalı olduğu kent merkezinde, kar kalınlığı ise yer yer 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlatılırken, İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerine bağlı ekipler ise trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

