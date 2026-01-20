Van'da 287 Yerleşim Yerinin Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

VAN'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 287 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak yoğun çalışma yürütürken, kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreyi buldu.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Van'da gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kar ile birlikte tipinin de etkili olduğu kentte 144 mahalle ve 143 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için yoğun çalışma başlattı. Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyeleri de kendi sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yapıyor. Diğer yandan kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 30 santimetre, yüksek kesimlerde 1 metreyi buldu. Cadde ve sokaklarda park edilen araçlar kara gömülürken, esnaf iş yerlerinin önündeki kar kütlelerini küreklerle temizlemeye çalıştı. Kar ve tipi ile birlikte yüksek kesimlerde sis de etkili oluyor.