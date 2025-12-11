Haberler

Van'da kar nedeniyle 17 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmaları başlattı.

Van'da kar nedeniyle 17 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle kırsal bölgelerde 17 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yağışın etkili olduğu Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Edremit ilçesinde de gece etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

İlçede, tek katlı evlerin çatıları, araçların üzeri ve ağaçlar karla kaplandı.


