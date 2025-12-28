Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi

KENT MERKEZİNDEKİ KAR KÜTLELERİ KAMYONLARLA İL DIŞINA TAŞINIYOR

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 569 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar sürerken, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki ana arterlerde kar temizliği yaptı. Trafiğe kapatılan Cumhuriyet caddesindeki kar kütleleri iş makineleriyle belirlenen noktalara toplanıp kamyonlara yüklendi. Kar kütleleri, kamyonlarla kent dışına taşınırken, çalışmalar gece boyu devam edecek.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,