Haberler

Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi

Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da etkili kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için çalışmalar devam ederken, kent merkezindeki kar kütleleri kamyonlarla il dışına taşınıyor.

KENT MERKEZİNDEKİ KAR KÜTLELERİ KAMYONLARLA İL DIŞINA TAŞINIYOR

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 569 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar sürerken, Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kent merkezindeki ana arterlerde kar temizliği yaptı. Trafiğe kapatılan Cumhuriyet caddesindeki kar kütleleri iş makineleriyle belirlenen noktalara toplanıp kamyonlara yüklendi. Kar kütleleri, kamyonlarla kent dışına taşınırken, çalışmalar gece boyu devam edecek.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat kuyrukta beklediler
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında