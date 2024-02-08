Van'da kar esareti: Ev ve ahır kar kütlesiyle kapandı, hayvanlar mahsur kaldı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan karın ağırlığına dayanamayan ahır çöktü.

Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçeye bağlı Kırıkçalı Mahallesi Aydere mezrasında ikamet eden Murat İrek'e ait ahır, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çevredekilerin yardımı ile ahırda bulunan hayvanlar kurtarıldı.