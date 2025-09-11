Van'da Kapsamlı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı
Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park, bahçe ve yolları temizlemek üzere kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, biriken çöpleri toplarken, yürüyüş yolları ve bisiklet yollarını da temizledi.
Belediyeden yapılama açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki park ve bahçelerde çalışma başlattı.
Biriken çöpleri toplayan ekipler, kaldırım, bisiklet ve yürüyüş yollarını temizledi.
Çalışmalara park, bahçe, refüj ve mesire alanlarında devam edileceği bildirildi.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel