Van'da Kapsamlı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki park, bahçe ve yollarda kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılama açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki park ve bahçelerde çalışma başlattı.

Biriken çöpleri toplayan ekipler, kaldırım, bisiklet ve yürüyüş yollarını temizledi.

Çalışmalara park, bahçe, refüj ve mesire alanlarında devam edileceği bildirildi.