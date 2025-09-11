Haberler

Van'da Kapsamlı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park, bahçe ve yolları temizlemek üzere kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, biriken çöpleri toplarken, yürüyüş yolları ve bisiklet yollarını da temizledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki park, bahçe ve yollarda kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılama açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki park ve bahçelerde çalışma başlattı.

Biriken çöpleri toplayan ekipler, kaldırım, bisiklet ve yürüyüş yollarını temizledi.

Çalışmalara park, bahçe, refüj ve mesire alanlarında devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
