Van'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde, Van-Hakkari kara yolunda yol kenarında duran kamyonete çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PP 1564 plakalı otomobil, Van-Hakkari kara yolunda, yol kenarında duran 65 EY 983 plakalı kamyonete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel