Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 43 Gözaltı
Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Ağustos'ta kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 36 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 5 bin 130 paket kaçak sigara, 11 elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 cep telefonu, ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 56 kilogram çay ve 287 muhtelif kaçak eşya ele geçirildi.
Gözaltına alınan 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel