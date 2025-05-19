Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 61 Şüpheliye İşlem Yapıldı
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli gözaltına alındı. 13 operasyonda yapılan ele geçirmelerde çok sayıda kaçak malzeme tespit edildi.
Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-18 Mayıs'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 13 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, tabanca, 8 tabanca fişeği, silah parçası, 8 bin 237 paket sigara, 3 bin 200 boş makaron, 295 cep telefonu aksesuarı, 151,5 kilogram açık tütün, 92 cep telefonu, 10 sim kart ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel