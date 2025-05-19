Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 61 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 61 Şüpheliye İşlem Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli gözaltına alındı. 13 operasyonda yapılan ele geçirmelerde çok sayıda kaçak malzeme tespit edildi.

Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-18 Mayıs'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 13 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, tabanca, 8 tabanca fişeği, silah parçası, 8 bin 237 paket sigara, 3 bin 200 boş makaron, 295 cep telefonu aksesuarı, 151,5 kilogram açık tütün, 92 cep telefonu, 10 sim kart ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor

Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti

Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile fena dalga geçti
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti

Hakan'a büyük şok! Takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı

Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.