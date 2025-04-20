Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 56 Gözaltı
Van'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sırasında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda 14-20 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, 6 bin 119 paket sigara, 41 av tüfeği, 6 elektronik sigara ve 3 kulaklık ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel