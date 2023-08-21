Van'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Ağustos'ta gerçekleştirilen 8 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 tarihi taş obje, 9 elektronik sigara, 70 cep telefonu ile 62 bin tütün ürünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel