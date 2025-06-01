Van'da Kaçakçılık Operasyonları: 243 Gözaltı

Van'da Kaçakçılık Operasyonları: 243 Gözaltı
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Van'daki jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 243 şüpheli gözaltına alındı. Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen 203 operasyonda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 243 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Mayıs'ta "kaçakçılık" suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 203 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 243 şüpheli yakalandı, 31 bin 259 sigara, 23 elektronik sigara, 5 kilogram nargile tütünü, 8 cep telefonu, 9 sim kart, tabanca, av tüfeği, 2 tabanca fişeği, 2 dedektör, 2 litre alkol, 1530 litre kaçak akaryakıt, 1565 kilogram çay, 145 kilogram şeker, senet, 1319 tabak, 15 hasır halı, 219 masa örtüsü, 690 kilogram fıstık, 295 kilogram pirinç, 15 gözlük, 103 tişört, 124 ayakkabı, 1065 eşarp, 35 termos, 33 çaydanlık, 26 el feneri, 25 yelek, 20 pantolon, 30 gömlek, 60 çanta, 42 oyuncak ve su pompası ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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