Van'da Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Van'da Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak kazı yaparken yakalanan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayda ele geçirilen malzemeler arasında keser, tepe lambası ve dedektör bulunuyor.

Van'ın Özalp ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağrıaçık Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapılan bölgede 2 keser, tepe lambası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
