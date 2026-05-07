Van'da kaçak inci kefali avlayan 7 kişiye 112 bin 742 lira ceza verildi

Muradiye'de kaçak inci kefali avlayan 7 kişiye toplam 112 bin 742 lira ceza uygulandı. Van Gölü'ndeki inci kefallerinin korunması için güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 7 kişiye 112 bin 742 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Havadan ve karadan denetimler yapan, akarsuların göle döküldüğü alanları kontrol altında tutan güvenlik güçleri, kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Karahan Mahallesi yakınlarında 800 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Balıkları avladıkları tespit edilen 7 kişiye 112 bin 742 lira ceza uygulayan ekipler, Van Gölü ve çevresindeki akarsularda denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
