İhbar sonrası jandarmadan baskın; evde tüfek ile mühimmat ele geçirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda Belçika yapımı piyade tüfeği, 250 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Tekler Mahallesi'ndeki Y.D.'ye ait evde silah ve mühimmat olduğu ihbarı sonrası jandarma harekete geçti. Van İl Jandarma Komutanlığı ile Erçiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyonda Y.D.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada; Belçika yapımı FN FAL marka uzun namlu piyade tüfeği, 252 adet 7,62x51 mm çapında fişek ile 2 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, Y.D. gözaltına alındı.