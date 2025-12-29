Haberler

İhbar sonrası jandarmadan baskın; evde tüfek ile mühimmat ele geçirildi

İhbar sonrası jandarmadan baskın; evde tüfek ile mühimmat ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir evde Belçika yapımı piyade tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda Belçika yapımı piyade tüfeği, 250 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Tekler Mahallesi'ndeki Y.D.'ye ait evde silah ve mühimmat olduğu ihbarı sonrası jandarma harekete geçti. Van İl Jandarma Komutanlığı ile Erçiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyonda Y.D.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada; Belçika yapımı FN FAL marka uzun namlu piyade tüfeği, 252 adet 7,62x51 mm çapında fişek ile 2 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, Y.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonrası düğmeye basıldı! Gözaltılar var
Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü