Van'da arazide 1 kilo 978 gram kubar esrar ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı arazi aramasında 1 kilo 978 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Beydoğan Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramasında 1 kilo 978 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Çaldıran ilçesine bağlı Beydoğan Mahallesi'nde arazide operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 978 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili İ.A, yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
