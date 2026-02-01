Haberler

Van'da jandarma ekipleri sürücü ve yolcuları bilgilendirildi

Van'da jandarma ekipleri sürücü ve yolcuları bilgilendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da İl Jandarma ekipleri, otobüs sürücülerini ve yolcularını trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Eğitimlerle bilinçli sürücülük kültürü oluşturulması hedefleniyor.

Van'da İl Jandarma ekipleri, otobüs sürücülerini ve yolcularını trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklama göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmek, trafikteki riskleri en aza indirmek ve bilinçli sürücülük kültürünü yerleştirmek amacıyla sürücü ve yolculara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolunda sürücülere ve yolculara trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımının önemi ve genel trafik kuralları konusunda bilgiler aktardı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?