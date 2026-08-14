Haberler

Van itfaiyesi temmuzda 639 olaya müdahale etti

Van itfaiyesi temmuzda 639 olaya müdahale etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında kent genelinde 639 olaya müdahale etti. 336 yangın söndürüldü, 24 araç yangınına müdahale edildi, trafik kazalarında 15 kurtarma çalışması yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında kent genelinde 639 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangın ve kurtarma başta olmak üzere acil durumlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için her an göreve hazır bekliyor.

Kent genelinde 13 ilçe ve 2 müfrezede 283 personel, 29 araç ve 2 yangın tankeriyle görev yapan itfaiye ekiplerine, temmuz ayında 1566 ihbar ulaştı.

İhbarlardan 639'unu müdahale gerektiren olay olarak değerlendiren ekipler, 336 yangını söndürdü, 24 araç yangınına müdahale etti.

Trafik kazalarında 15 kurtarma çalışması gerçekleştiren ekipler, baca temizliği ve benzeri çalışmaları kapsayan 26 merdivenli göreve katıldı.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile taciz dayağına ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı

İndirim sevinci bir gün sürdü! Dev zam gece yarısı devreye girdi
Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

Taciz iddiası sonrası dövülmüştü! CHP'li vekil aforoz ediliyor
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır