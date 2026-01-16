Haberler

Van'da İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da 'Dünya Kudüs Haftası' etkinlikleri kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Koordinatörü Ahmet Faruk Çevik, Kudüs'teki işgalin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Van'da "Dünya Kudüs Haftası" kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Beşyol Meydanı'nda bulunan Kubbetü's-Sahra Çadırı önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Koordinatörü Ahmet Faruk Çevik, yerleşim yeri adı altında Filistin'deki toprakların gasbedildiğini söyledi.

Gazze'deki insanların temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Bugün Kudüs işgal altındadır. Bu işgal, geçici bir güvenlik uygulaması değil, sistematik, planlı ve ideolojik bir planın sonucudur. Gece yarısı basılan evler, zorla göç ettirilen aileler, tutuklanan çocuklar ve kutsal mekanlara yapılan sistematik baskıların hiçbiri tesadüf değildir. İsrail bir işgal rejimidir. Ne acıdır ki bu işgal, uluslararası hukuka rağmen sürdürülmektedir. Bu işgal ve zulmü sadece anlatılanlardan değil, sosyal medyadan, ulusal ve yerel gazetelerin manşetlerinden çok net bir şekilde görüyoruz."

Filistin'e saldırıların devam ettiğini hatırlatan Çevik, "Saldırılar güvenlik kaygısıyla değil, bir işgal politikası ürünüdür. Bugün Kudüs'te yaşanan acının, Gazze'de yaşananlardan bağımsız olmadığını çok iyi biliyoruz. Gazze, uzun süredir açık bir abluka altında karadan, havadan ve denizden kuşatılmış bir halkın hayatta kalma mücadelesidir." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza

Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalan takıma şok ceza
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia