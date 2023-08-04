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Van'da 'Huzurlu Sokaklar' Uygulamasında 37 Kişi Gözaltına Alındı

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Van'da jandarmanın düzenlediği 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında, 9 bin 373 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 37 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Huzurlu sokaklar' uygulaması, Van'da da 514 jandarma personeli ile yapıldı. 82 unsurun görev aldığı uygulamada, 9 bin 373 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde haklarında çeşitli suçlarda arama kararı bulunan 37 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Kontrol edilen 2 bin 385 araçtan, 12 sürücüye toplamda 11 bin 605 TL para cezası kesildi, 4 araç trafikten menedildi.

VAN'da, jandarmanın düzenlediği 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında, 9 bin 373 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 37 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Huzurlu sokaklar' uygulaması, Van'da da 514 jandarma personeli ile yapıldı. 82 unsurun görev aldığı uygulamada, 9 bin 373 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde haklarında çeşitli suçlarda arama kararı bulunan 37 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Kontrol edilen 2 bin 385 araçtan, 12 sürücüye toplamda 11 bin 605 TL para cezası kesildi, 4 araç trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

İçişleri Bakanlığı Jandarma Tragger Van Güncel Haberler

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