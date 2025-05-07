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Van'da Hıdırellez Şenliği coşkuyla kutlandı

Van'da Hıdırellez Şenliği coşkuyla kutlandı
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Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen Hıdırellez Şenliği, yerel sanatçıların müzik dinletisi ve halaylarla keyifli bir atmosferde gerçekleştirildi. Katılımcılar birlik ve beraberlik içinde baharın gelişini kutladı.

Van'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesince "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi.

Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda yapılan şenlikte, yerel sanatçılar türküler seslendirdi.

Müzik eşliğinde halay çekip piknik yapan katılımcılar, keyifli vakit geçirdi.

Renkli görüntülerin oluştuğu şenliğe katılan İpekyolu Aile Destek Merkezi Sorumlusu Esma Uludağ, baharın habercisi Hıdırellez'in birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Şenlikte güzel zaman geçirdiklerini belirten Uludağ, "Hıdırellez bahar, sevgi, mutluluk ve sevinç demek. Tüm bu güzellikler bugün burada yaşanıyor. Etkinliğe merkezimizdeki kadın kursiyerlerle katıldık. Kadınlarımız için güzel oldu. Herkes çocuklarıyla eğleniyor. Bize bu imkanı veren Valiliğimize ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim." diye konuştu.

Katılımcılardan Hicran Uyar ise Hıdırellez'in kültürel bir miras olduğunu, geçmişte de büyük coşkuyla kutlanıldığını dile getirerek, "Şenliğe kadınlarımızla katıldık. Güzel zaman geçirdik, eğlendik. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
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