Van'da Heyelan Nedeniyle Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Güncelleme:
Van kara yolunda etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Karayolları ekipleri, yolda meydana gelen zararı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarında, etkili olan yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak yığını ile kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Yol zarar gördü. Yer yer çökmelerin yaşanması üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
