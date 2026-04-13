Van'da Heyelan Nedeniyle Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Van kara yolunda ulaşım, meydana gelen heyelan nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarında, etkili olan yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak yığını ile kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Yol zarar gördü. Yer yer çökmelerin yaşanması üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı