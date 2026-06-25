Van'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama

VAN'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 10 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve depolayan şüphelilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesindeki bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu belirlendi. Helikopter destekli operasyonda girdikleri evde arama yapan ekipler, 11 paket içerisinde 10 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı