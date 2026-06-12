Van'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Gevaş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İlçenin Yuvaköy Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 ACC 262 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır