Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde, sivil hafif ticari aracın, park halindeki askeri araca çaptığı kazada, 1 asker şehit oldu. Hafif ticari aracın sürücüsü ile 4 asker ise kazada yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Erciş yönüne giden 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Kazada askeri araçtaki 1 jandarmanın şehit olduğu belirtilirken, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Barış KUL/ERCİŞ, (Van),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı