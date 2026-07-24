Haberler

Van'da hafif raylı sistem projesinde resmi süreç başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da hayata geçirilmesi planlanan hafif raylı sistem projesinde resmi süreç başladı.

Van'da hayata geçirilmesi planlanan hafif raylı sistem projesinde resmi süreç başladı.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ile Kayhan Türkmenoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Van'daki ulaşım ve altyapı yatırımları, çevre yolunda gelinen son durum ile hafif raylı sistem projesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başlatılan proje kapsamında, etüt ve avan projeleri Ulaştırma ve Altyapı Genel Müdürlüğünce onaylanan hafif raylı sistemde, uygulama projelerinin yapılması, ihale edilmesi ve işletilmeye açılması konusunda resmi süreç başladı.

Kaynak: AA
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı

Zincir markette satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Afyon’da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Aşırı sıcaklarda beyin kanaması riski artıyor

Aşırı sıcaklarda beyin kanaması riski artıyor
Milyonlarca liralık lüks otomobil seyir halindeyken küle döndü

Servet değerindeki otomobil seyir halindeyken küle döndü
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı

CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti

CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki sıralama altüst oldu
Okulda mide bulandıran olay! Öğretmene 2 yıl hapis cezası verildi

Okulda mide bulandıran olay! Mahkeme öğretmene acımadı