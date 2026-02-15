Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Kapıköy Yol Kontrol Noktasında arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Z. hakkında adli işlem yapıldı.