Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Kapıköy Yol Kontrol Noktasında arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan E.Z. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
