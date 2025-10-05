Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Kontrollerde gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.???????