Haberler

Van'da gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçildi

Van'da gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkale ilçesinde yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde gümrük kaçağı eşya ve 1 ton 750 kilogram gıda ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 1 ton 750 kilogram gıda ele geçirildi, şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Ayrıca Barış Mahallesi mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 bin 810 gümrüksüz kaçak eşya ele geçirildi, olayla ilgili A.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Pezeşkiyan'dan intikam yemini
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat
İşte İran'ın yeni lideri Ali Rıza Arafi'nin bilinmeyenleri

İşte İran'ın yeni liderinin bilinmeyenleri! İki konuda tecrübesiz
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Pezeşkiyan'dan intikam yemini
Türk gemilerine 'Hürmüz Boğazı' uyarısı! Alarm durumu Kod 3'e yükseltildi

Türk gemilerine "Hürmüz" uyarısı! Alarm durumu Kod 3
İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli